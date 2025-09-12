Работници от летищата във Варна и Бургас започват протести

Петел.бг

Работниците от летищата във Варна и Бургас, членове на Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа" и на КНСБ, ще предприемат протестни действия, съобщиха от КТ "Подкрепа". Причината е неизпълнение на справедливите им искания от страна на ръководството на Дружеството за изплащане на бонуси за изминалите три месеца, в които обемът на работа е бил значително завишен.

Протестът им ще започне символично на 15 септември 2025 г. - с ленти на реверите и надписи на транспортните автомобили.

Работещите допълнително ще информират как ще продължат техните протестни действия, допълват от КТ "Подкрепа", предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!