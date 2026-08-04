Кадър Община Варна

Работно време на общинските спортни обекти в Деня на Варна - 15 август

Във връзка с честване празника на град Варна - Успение на Пресвета Богородица, на 15 август (събота) на разположение на жителите ще бъдат следните спортни обекти:

• ОСРК „Младост“ - игрища от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

• зала „Скуош“ - от 09:00 ч. до 20:00 ч.;

• ОСК „Морска градина“ от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

• ПБ „Делфини“ от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

• ОСК „Аспарухово“ от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

Във връзка с провеждането на Европейско първенство по водна топка за мъже до 20 год. на ПК „Приморски“ от 07:00 ч. до 21:00ч. в закрит басейн „Д-р Любен Лазаров“ ще има осигурени коридори за свободно плуване от граждани.

От ОП „Спорт- Варна“ допълват още, че всички детски площадки и кътове, стопанисвани от предприятието на територията на ОСРК „Младост, СК „Виница“, ОСК „Аспарухово“, кв. „Галата“, МСК „Владислав Варненчик“ и Парк „Възраждане“, ще бъдат със свободен достъп за жителите и гостите на града.

Редактор "Екип на Петел",

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