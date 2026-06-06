Работодател на индийци от катастрофата в София: Прекрасни, отговорни, културни работници

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Четири са жертвите след тежката катастрофа. 17 са пострадалите при инцидента, а общо 8 души с различни наранявания остават в болница.

Във Военномедицинската академия към момента трима души остават на лечение, двама от които са в реанимация. В болница „Света Анна“ също са настанени двама души в тежко състояние. В „Пирогов“ се лекуват трима пациенти.

Двама от загиналите са били пътници в автомобилите. Другите двама са индийски граждани. Според информацията те са дошли в страната ни преди около година, а работодателят им ги описва като съвестни и отговорни хора, които са се приобщили.

Във фирмата на Валентин Йорданов от около година работят 8 граждани от Индия. Работното им място е в близост до мястото на инцидента. От снощи никой не ги е виждал. Неофициално той получава информация, че сред загиналите има индийски граждани.

„Тази сутрин ми се обади мой служител, който отговаря за тях, и каза, че двама не са се прибрали през нощта и се носят слухове, че са част от загиналите. Беше много трудно да се получи информация те ли са, или не са те. По наши канали сме се опитали да ги издирим – казват, че единият е в ИСУЛ в тежко състояние, а от другото място казват, че и двамата са загинали, да. Те са като цяло семейство, много задружни – само хубави неща бих казал за тях. Прекрасни, отговорни, културни работници“, казва за bTV Валентин Йорданов.

Йорданов казва още, че неведнъж е виждал агресивно и опасно шофиране, и разчита, че властите бързо ще установят фактите около катастрофата, а виновните ще понесат отговорността си.

„Кой не е забелязал? Всички ги знаем. Хора без образование, купени книжки, може би са и са се дрогирали. Това са мои работници, мое семейство – дошли са от 5 хиляди километра, за да изкарват прехраната си. Дали са мои работници, роднини, наши деца – дано новият министър успее да ги озапти. Трябва да се пита – откъде имат пари за тия мощни коли? Всички знаем какво става“, коментира Валентин Йорданов.

Сред колегите и служителите във фирмата и към момента няма яснота какво точно се е случило.

„Дори се чудя утре как ще съобщя. Не е лесно да съобщиш на някакви хора, че хората, с които са работили, не са сред тях“, казва Валентин Йорданов.

След тежката катастрофа в болница остават както ранени хора, които са се возили в автобуса, така и пострадали от двата автомобила, които са се движили с изключително висока скорост. Близките им, които бяха пред болниците, отказаха коментар.

„Дайте да не се караме, интервюта не даваме“, казаха те. На въпрос дали са близки на Васко, отговориха: „Близки сме на всички, интервюта няма да даваме“.

Редактор "Екип на Петел",

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