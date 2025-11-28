Работодатели и синдикати отиват на среща във финансовото министерство

Кадър БНТ

Работодатели и синдикати отиват на среща днес с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата, предава Фокус.

Вчера Бюджет 2026 беше изтеглен, след като предизвика недоволството на гражданите и масовите протести.

