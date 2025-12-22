Работодателите искат президентът или омбудсманът да сезират КС за удължителния бюджет

Пиксабей

Четирите работодателски организации искаме президентът или омбудсманът да сезират Конституционния съд за удължителния бюджет. Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев, предаде .

Това касае приетото предложение на председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в удължителния закон за държавния бюджет да има еднократна индексация на доходите с натрупаната за 2025 г. инфлация.

Припомняме, че на 17 декември депутатите приеха удължителния бюджет. В почивката между първото и второто четене се разрази спор между отделни парламентарни групи. Той започна заради предложението на ПП-ДБ за еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация. В крайна сметка то също беше одобрено със 186 гласа "за" и 3 "против". В гласуването участваха депутати от всички партии и коалиции в НС, с изключение на "БСП - Обединена левица".

В удължителния закон е записано още, че МРЗ се вдига на 620 евро от 1 януари 2026 г.

