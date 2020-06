Работодателите могат да подават заявления по мярката 60 на 40 до края на юни

Снимка: Булфото

Работодателите могат да кандидатстват до 30-и юни включително за компенсации по схемата за запазване на заетостта, станала известна като мярката 60 на 40, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Оттам препоръчват документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина - чрез посещение в бюрото по труда, съобщава БНР.

От 1 юли намеренията на правителството са мярката да продължи да действа за още три месеца до 30 септември, но в нов вид, пише investor.bg.

По-рано днес парламентът одобри на първо четене актуализацията на държавния бюджет за 2020 г. Това беше втора ревизия за план-сметката в рамките на една година.

За да участва в механизма SURE страната ни трябва да осигури гаранции на стойност малко над 107,4 млн. евро. Cpeщy тях България щe мoжe дa пoлyчи зaeми зa пoĸpивaнe нa paзxoдитe зa бeзpaбoтицa, пopoдeнa oт eпидeмиятa - нaй-вeчe paзxoдитe, cвъpзaни c мяpĸaтa 60/40.

По време на обсъждането на корекциите в Закона за държавния бюджет на заседанието на ресорната бюджетна комисия от финансовото министерство обявиха, че ведомството подготвя искане за заем от 500 млн. евро. Тази сума отговаря на вече планираните от кабинета разходи по мярката 60 на 40 в размер на 1 млрд. лв., но към момента все още не е ясно дали ЕК ще отпуска заеми по SURE за вече направени или планирани разходи. Гаpaнциитe по SURE щe ce aĸтивиpaт, aĸo няĸoя oт дъpжaвитe, ĸoитo ca пoлyчили зaeми пo нeя, имaт зaтpyднeния c пoгacявaнeтo им или нe мoгaт дa ги въpнaт.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg

"Ако се отнеме свободата на словото, тогава тъпите и мълчаливи могат да бъдат водени като овце на клане." Джордж Вашингтон

Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, върху които се крепи ЕС.

Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.

Неспазването на тези принципи подкопава устоите и разяжда като злокачествен тумор ДНК-то на съюза. Води до напрежение в обществото ни.

Свободата на Словото е защитена и гарантирана от Основния закон, на който се крепи цяла България - Конституцията.

Призоваваме за спазване на предписанията и мерките, но чрез осъзнатост, а не чрез настойчиво всяване на паника и страх.

Пазете възрастните и хронично болните хора.

Нечистоплътно и опасно е използването на страха на хората за трупане на политически рейтинг.

Информирайте се от достоверни източници!

Не вярвайте на агенция "Една Жена Каза". Търсете първоизточника извора на информацията в чуждите медии! Не вярвайте на всеки преводен материал без да видите оригинала. Не вярвайте на всеки материал в чуждите медии.

Те често търсят сензации и драматизъм, защото, за разлика от повечето медии в България, се намират в реална пазарна конкурентна среда и темата "Ковид 19" им носи предимство над останалите, посещаемост, гледаемост, тираж и пари. Доверете се на разума си, а не на емоциите и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.