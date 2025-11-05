Работодателски организации бойкотираха заседанието на Тристранката

Снимка: Министерски съвет

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество няма да се състои, съобщи Васка Шушнева - секретар на Съвета, пред медии пред сградата на Министерския съвет.

Работодателски организации отказаха да влязат на заседанието на тристранния съвет. Те се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата, предава БТА.

В програмата на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес беше проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!