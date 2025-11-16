Рачков: Заради нас трябва да получавате БГ Алерт

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Заради „Пееш или лъжеш“ трябва да получавате БГ Алерт за опасно виещи койоти, шашна с реплика тази вечер водещия на шоуто Димитър Рачков

Днес нелеката задача да разпознае и отсее пеещите от лъжещите има Дара.

Рачков я представи като част от поколението, което се обръща към майка си с брат.

Тук се намеси и Андрей, който заедно с телевизионната си половинка Иван, Мария Игнатова, Вениамин и Саня Армутлиева са в панела, който ще и помагат в детективската работа.

То и синът ми вече ми вика бро, а аз се обръщам към жена ми с: Какво ще го правим, брат, обясни Андрей.

Това шоу е доста интересно и е предизвикателно за моите умения, а аз смятам, че имам някакви умения. Ще мога да позная кой пее и кой не пее. Мисля, че е третото ми око е отворено, обясни Дара.

