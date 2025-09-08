Рачков и Мария Игнатова се изгавриха брутално с Гала

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Звездата на Нова телевизия Гала се завърна в ефир със сезон 24 на „На кафе”. В него няма почти никакви промени, като панелистите остават същите, както и повечето рубрики. Към тях вече обаче се присъединява и изкуствен интелект, който ще отговоря на различни въпроси с приятен мъжки глас.

Гала обаче веднага получи урок, че колкото и опит да има, никога не може да предвиди, какво ще стане, когато срещу нея се появи комик като Рачков. В началото на „На кафе” тя включи него, Мария Игнатова и Иван и Андрей по повод началото на „Пееш или лъжеш”.

Рачков веднага се прояви, като пожела успех на водещата... Венета Райкова. Шегата явно беше заяждане, че двете с Гала вече са пряка конкуренция, след като Райкова вече води „Преди обед” по bTV.

По-неочаквано беше обаче хапливото заяждане на Мария Игнатова. Тя се пошегува с рекламата, на която Гала гледа с телескоп към началото на своя сезон. „Явно зрителите са останали трима-четирима, та трябва да ги търси с телескоп”, заяви Мария.

Гала успя да преглътне смешните заяждания. Тя се опита да го върне на Рачков, като го нарече Ники Кънчев. Панелистите пък допълниха, че това до комика не е Игнатов, а Зуека.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!