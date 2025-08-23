Рачков и Виктория възхитиха България на лунна светлина

Кадър Инстаграм

Димитър Рачков и неговата половинка Виктория Кузманова разтопиха социалните мрежи с изключително романтична снимка, публикувана в Instagram.

Двамата влюбени са уловени в интимен момент на фона на залязващото слънце – с долепени носове и почти слети устни, сякаш запечатват целувка в златните лъчи на деня, пише Блиц.

Кадърът, изпълнен с топлина и нежност, предизвика възторжени реакции сред последователите им. Светлината на залеза прави атмосферата още по-магична, а емоцията – съвсем истинска.

