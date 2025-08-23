реклама

Рачков и Виктория възхитиха България на лунна светлина

23.08.2025 / 13:34 1

Кадър Инстаграм

Димитър Рачков и неговата половинка Виктория Кузманова разтопиха социалните мрежи с изключително романтична снимка, публикувана в Instagram.

Двамата влюбени са уловени в интимен момент на фона на залязващото слънце – с долепени носове и почти слети устни, сякаш запечатват целувка в златните лъчи на деня, пише Блиц.

Кадърът, изпълнен с топлина и нежност, предизвика възторжени реакции сред последователите им. Светлината на залеза прави атмосферата още по-магична, а емоцията – съвсем истинска.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Серж (преди 8 минути)
Рейтинг: 221742 | Одобрение: 44222
Рачков, освен да ме накара да повърна от отвращение, едва ли ще ме възхити!...Болест 

