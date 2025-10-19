Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Шоуменът Димитър Рачков измисли никнейм на попфолк звездата Константин (Коцето).

Трезвеника, каза той, като по този начин обясни на Софи Маринова в шоуто „Пееш или лъжеш“, че участниците излизат с псевдоними.

Рачков и каза: Софче, ще представя всеки участник, не с името, което са му дали майка му и баща му, а с измислен от нас никнейм. Знаеш какво е никнейм - като звезда, нещо партизанското име. Примерно ако трябваше да кръстим панелистите, то Мария Игнатова щеше да е с никнейм – бившата, Коцето – Трезвеника, Роксана - Малката булка.

Тази вечер в „Пееш или лъжеш“ е Софи Маринова.

На помощ в панела до Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов ще застанат двама нейни близки колеги и приятели – Роксана и Константин (Коцето). Те ще обединят музикалния си опит, бързия си усет и искреното си чувство за хумор, за да се справят с предизвикателството и да открият истинските таланти сред участниците.

На сцената ще се появят нови, колоритни участници – всеки с различна история и образ, готови да заблудят звездите в шоуто, както и зрителите пред екраните. Сред тях са Дюнерджията, Хубавеца, Мажоретката и Стажантката. Дали Софи Маринова, Роксана и Константин ще успеят да разгадаят кой пее наистина и кой има талант само в заблудата?

