Рачков нацелува мускулите на Фики

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Димитър Рачков се захласна по тялото на Фики Стораро, дори нацелува бицепсите на харизматичния певец. Това стана в музикалното шоу „Пееш или лъжеш“, където Фики днес ще трябва да отсее певци от лъжци, ката каквото и да направи, накрая все ще трябва да изпълни дует, независимо дали избрания има ангелски глас или грачи като гарга.

В негова помощ на гости е панелът от “На кафе” - Дарин Ангелов и Кристина Патрашкова, които ще помагат на панелистите на „Пееш или лъжеш“ – Мария Игнатова, Иван и Андрей.

Всеки път когато си мисли, че е достигнал дъното той намира нова лопата, представен бе днес водещия на уникалното шоу по Нова телевизия, Димитър Рачков.

„Не искам да кажа, че съм Супермен, но някой виждал ли е мен и Супермен на едно и също място“, попита Рачков публиката и зрителите.

„Това какво ви говори?“, продължи той, като остави на хората да отговорят на въпроса.

