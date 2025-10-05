Рачков прогнозира новото име на Малдивите

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

В скоро време Малдивите ще имат ново име! Тази прогнози на комика Димитър Рачков шашна зрителите на "Пееш или лъжеш". Според водещия на шоуто Малдивите ще се казват Горно Халваджияново, визирайки, че известния продуцент Маги Халваджиян обича тази дестинация.

Заиграването на Рачков с Халваджиян по темата Малдиви е от дълго време насам. Тя е лайтмотив и в "Пееш или лъжеш", и в "Като две капки вода".

Тази вечер в шоуто по Нова телевизия лъжците и истинските певци ще отсява голямата Йорданка Христова.

В панела, който ще ѝ помага, освен Мария Игнатова, Иван и Андрей, са и Магърдич Халваджиян, и голямата звезда - носителят на "Златна топка", легендата на българския и световния футбол, големия Христо Стоичков.

