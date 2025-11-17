Рачков затвори устата на Андрей Арнаудов: Твоята пък е малка

Кадър БТВ

Димитър Рачков за пореден път взриви ефира на Нова телевизия с поредица от острички и леко недискретни лафове в шоуто „Пееш или лъжеш“.

Най-коментираната реплика на вечерта обаче безспорно бе: „Хубавите гърди си личат на хорото, поне така казваше дядо ми.“

Повод за думите му стана участничка с прякора Ръченицата, която Иван, Андрей и Мария спасиха, след като дръпнаха шалтера и попречиха на Дара да я изгони. Очевидно появата ѝ силно провокира въображението на водещия, който сам се изненада от това, което му излезе от устата – но само за миг, пише Блиц.

След секунди Рачков хвърли нова словесна бомба, когато обяви следващата участничка — Волната ездачка. „Много неща ми идват на ума, ама няма да ги кажа“, подхвърли той, а после попита панелистите и гостите – Саня Армутлиева и победителя от „Като две капки вода“ Вениамин – дали Волната ездачка реално язди животни. Публиката и журито избухнаха в смях, защото „мръсното подсъзнание“ на Рачков отново се прояви, макар и уж в невинен въпрос.

Хуморът му не пощади и бившата му половинка Мария Игнатова. „Навремето се влюбих в Мария от пръв поглед, но може би трябваше да хвърля и втори“, шегува се той, а Мария не остана длъжна: „Най-вероятно е трябвало.“

Иван и Андрей също го върнаха в ринга на закачките. Андрей използва колебанията на Дара в разпознаването на певците, за да удари по самочувствието на водещия: „В това шоу нещата не са каквито изглеждат. Ето, водещият има огромна глава, ама не е много умен.“

Рачков, разбира се, веднага върна топката: „Твоята пък е малка.“

Епизодът премина в бурни смехове, размяна на остри реплики и няколко намигвания под кръста – в типичния стил на Рачков. Всичко беше казано на шега, но думите му още дълго ще се въртят в мрежата… защото този път водещият определено се „отпусна“ повече от обичайното.

