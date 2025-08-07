Рада никога не беше спала зимен сън

Кадър ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица, Фб

Бившата танцуваща мечка Рада е 33-годишна и бе спасена в ПАРК ЗА МEЧКИ Белица през юни 2006 година, пишат от ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица.

Преди да пристигне в парка, тя никога не е имала възможност да спи зимен сън или да има типично естествено поведение, характерно за мечките. Сега, тя е модел за подражание в нашия парк, тъй като тя започна да спи зимен сън още от първата зима и оттогава тя продължава да следва нейните естествени инстинкти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!