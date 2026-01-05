Радан Кънев: Младите имат смелостта да управляват живота си сами и да не чакат властта да ги храни

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Евродепутат е категоричен, че хората много ясно са знаели за какво протестират, и протестите са имали две посоки. Според Радан Кънев едната от тях е икономическата. Кънев отбеляза, че по време на първия протест, който е бил фокусиран върху бюджета, хората са били изключително млади. Поради това тук той вижда един елемент на забележителна зрялост, който го навежда на осъзнаването, че България се движи в изчерпан икономически коловоз.

Това означава, че политиката на усвояване на обществени средства, било то европейски или от нашия бюджет, вместо на инвестиране, тоест политиката на конкурентност чрез ниски заплати, е изчерпана. Това е един коловоз, който свършва. Един влак, който върви към дерайлиране, макар все още да има инерция. Тази инерция може да е опасна, ако те води на никъде, и тази политика вече започва да обременява именно младите хора и именно следващите поколения, с неизбежно вдигане едновременно и на данъците, и на дълговете, защото това предложи правителство, заяви Кънев.

Едновременно вдигане на данъците, вдигане на дълговете и никакви градивни инвестиции срещу тези пари, това нещо хората в България го разбраха. Ясно е, че тези хора, които наричаме джензита, виждат, че те имат нужда от национална икономическа политика, която задава хоризонт за тяхното поколение да не ограбва поколението, а да създава възможност и то да бъде по-богато от нашето, както трябва да бъде в едно здраво общество, продължи той.

За другата линия, за това, че протестите събраха повече енергия, отколкото през 2013 или през 2020 година, също има обяснение. Завладяната държава или модела Пеевски, както с лекота го персонофицираме, той е много отпреди Пеевски и няма да си тръгне с Пеевски. Този модел е враждебен, бих казал дори вражески за хората, които са икономически независими. Икономически независим не означава човек, който им бизнеса, защото много хора имат бизнес и са икономически зависими. За съжаление, в България означава човек, който знае, че има образованието, квалификацията, енергията и смелостта да управлява живота си сам и да не чака властта да го храни. Слава богу, в България през последните две десетилетия тези хора се увеличават постоянно, и в по-младите поколения те са много повече, отколкото в предишните, допълни по бТВ Радан Кънев.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!