Радан Кънев: Планът за преодоляване на енергийната зависимост от Кремъл е слаба ракия. Щеше да е чудесен преди 10 г.

Евродепутатът Радан Кънев смята, че европейският план за преодоляване на енергийната зависимост от Кремъл е приет прекалено късно. Той дори го определи като "слаба ракия".

Ето какво написа Кънев във фейсбук профила си:

"ЕК публикува комюнике на плана #RePowerEU (не мога да преодолея раздразнението си от тези хитроумни заглавия) за преодоляване на енергийната зависимост от Кремъл.

Щеше да е чудесен план, ако беше приет преди 10 години. Или дори миналата година. Сега е too little, too late, което в превод от Брюкселски английски значи, че е слаба ракия. В момента, в който #Путин обстрелва градовете в #Украйна с термобарични ракети TOS-1A и цивилно население е под средновековна варварска обсада, тези мерки не вършат работа за спиране на войната. Не отчитат и шанса Путин да опита енергиен шантаж и сам да спре/ограничи доставките.

И ЕК, и всяко правителство, особено българското, с нашата пълна газова зависимост (слава Богу, общата зависимост на икономиката ни от газ е слаба), трябва да има план по дни и часове, а не по години и десетилетия. Води се пълномащабна война и енергийната криза не може да бъде предотвратена, тя може да бъде само управлявана.

Междувременно, лидерът на германската опозиция Friedrich Merz предлага Германия да спре и Северен поток - 1".

