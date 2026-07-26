Радан Кънев: Йотова е кандидатът, който ще гарантира безконтролната власт на Радев

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Целта на издигането на кандидатурата на Илияна Йотова е управлението на Румен Радев да остане без реален коректив през следващите близо четири години. Това заяви пред БНР лидерът на ДСБ и евродепутат от ПП–ДБ Радан Кънев.

„Отдавна знаем, че г-жа Йотова ще се кандидатира за президент. Това, че го обяви официално, не е новина. Тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев и ако бъде избрана, ще бъде президент, който ще обезпечава безконтролната политика на това правителство. Чухме послания, които съвпадат на 90–100% с тези на кабинета. Именно това е предизвикателството пред нас“, заяви Кънев.

Според него основната задача на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, пише novini.bg.

„Такава концентрация неизбежно води до самозабравяне, а в крайна сметка – до провал и фалит“, предупреди лидерът на ДСБ.

Андрей Гюров проговори: Ето дали ще се кандидатира за президент

По думите му в обществото, далеч извън традиционните избиратели на ПП–ДБ, съществуват очаквания бившият служебен министър-председател Андрей Гюров да бъде кандидатът, който да обедини алтернативата срещу управлението на Румен Радев.

„Говорим не за партийна номинация, а за независим кандидат, издигнат от граждански инициативен комитет. Не мисля, че партиен кандидат има реален шанс да спечели президентските избори. Очаквам скоро да започне политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат. Лично аз бих се радвал това да бъде Андрей Гюров, но това не зависи от мен като партиен лидер“, каза Кънев.

В коментар за управлението на кабинета „Радев“ той даде негативна оценка.

„Оценката ми е отрицателна и тревожна. Промените са малко, много от лошите практики остават, а новите политики не са в посока, която ние определяме като защита на националния интерес“, заяви евродепутатът.

Според него правителството не показва положителна промяна в две ключови области – националната сигурност и външната политика, както и в икономическите политики.

Кънев определи като сериозен проблем и отсъствието на България от общите европейски усилия за изграждане на обща сигурност, отбрана и външна политика.

„Кабинетът на Румен Радев ясно показва, че иска да бъде алтернатива. Виждаме опити България да се ориентира основно към политиката на САЩ като глобална алтернатива и към Турция като регионална. Това е стратегически избор, по който не можем да стоим едновременно от двете страни. Нашата оценка за националния интерес се разминава драматично с тази на президента Радев“, коментира той.

По повод приетия Бюджет 2026 Кънев заяви, че според него финансовата политика на управляващите следва досегашния модел.

„Наблюдаваме продължение на политиката на ГЕРБ и ДПС, но и нейното ескалиране по отношение на публичните разходи“, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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