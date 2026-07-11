Радан Кънев е новият лидер на партията "Демократи за силна България"

Снимка: Булфото

Радан Кънев е новият лидер на "Демократи за силна България" (ДСБ), след като беше избран от делегатите на Националното събрание на партията, предава БТА.

Общо гласувалите са 530, като за Кънев са дали вота си 302-ма.

В битката за лидер на ДСБ по-рано днес останаха само двама кандидати, след като третият - представителят на софийската организация на партията Васко Василев, обяви пред Националното събрание, че се оттегля, отбеляза БНР.

Така в надпреварата участваха само депутатът Йордан Иванов и евродепутатът Радан Кънев. Досегашният лидер на ДСБ Атанас Атанасов се оттегли, след като 9 години оглавяваше партията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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