Радан Кънев ще се кандидатира за лидер на ДСБ

Eвродепутатът Радан Кънев обяви, че ще се кандидатира за лидер на ДСБ - една от партиите в "Демократична България". Във Фейсбук той съобщи, че е взел решението след изборите през април.

Национално събрание на "Демократи за силна България", което ще избере председател и ръководство на партията за следващите 4 години, ще се проведе на 11 юли, предава БНР.

В мотивите си Кънев посочва, че България е изправена пред сериозни рискове, както във вътрешната, така и във външната и европейска политики, включително свързани със съсредоточаването на огромна власт в едни ръце.

"Пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Това е просто невъзможно без силна ДСБ,", пише Кънев, уточнявайки, че е готов да посвети сили и усилие в името на тази цел.

Кънев вече е бил председател на ДСБ, когато партията беше част от коалицията "Реформаторски блок". След него поста пое настоящият лидер Атанас Атанасов.

