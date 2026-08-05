Радев: Атакуват ни от плажа

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Докато някой внушаваше, че сме в изолация, правителството и Народното събрание работеха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Той посочи, че миналата седмица България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). По думите на Радев те ще отидат за важни проекти. "Правителството успя да предоговори и някои ангажименти по петото плащане", каза министър-председателят, цитира OFFnews.bg

"Отпадна въвеждането на "такса водомер", работи се и по спасяване на средствата по Плана за справедлив преход за Стара загора, Кюстендил и Перник. Не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойности реформи и проекти в защита на българските интереси", отбеляза Радев.

Той поздрави МВР за разбитата нарколаборатория за фентанил и каза, че борбата с дрогата е приоритет за правителството.

"Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане", каза премиерът.

Радев благодари на МВР за разбиването на лабораторията за фентанил преди 2 дни. "Убеден съм, че МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца бъдеще", каза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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