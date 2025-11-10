Радев: България може да играе важна роля във възстановяването на Ливан

Снимка: Булфото

България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан, заяви държавният глава Румен Радев след срещата му с президента на Ливан Жозеф Аун. Двамата имаха съвместни изявления пред медиите.

Ние изразяваме своята готовност за задълбочаване на отношенията в икономиката, инвестициите, търговията, военното дело, селското стопанство и особено в образованието и културата, добави Румен Радев.

Ливанският президент е на официално посещение в страната ни по покана на българския държавен глава. Визитата се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана догодина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Безпрецедентната по мащаби ескалация на напрежението в региона на Близкия изток и започналите дълбоки промени в регионалната архитектура за сигурност изправят приятелски Ливан пред исторически избор за завръщане на политическата и икономическата стабилност. Днешните разговори са израз и на нашата готовност като лидери на двете страни да даваме своя принос за задълбочаване на нашите отношения, на партньорството, сътрудничеството и усилията ни за установяване на мир и стабилност в този толкова важен регион за целия свят, каза президентът.

Държавният глава поздрави "своя приятел - президента Аун", за неговото лидерство и за неговите лични усилия, както и на правителството на Ливан, за връщане на страната по пътя на мира, просперитета и сигурността. По думите на Радев това е изключително важно не само за Ливан и региона на Близкия изток, но и "за нас, за целия Европейски съюз (ЕС)".

Споделяме убеждението, че има значителен потенциал за повишаване на нашето сътрудничество в образованието, културата, високите технологии - не само в традиционните области на нашето сътрудничество. Макар стокообменът към момента да е скромен, тенденцията от последните години показва, че с общи усилия можем да осъществим значителен ръст в нашите търговско-икономически отношения, заяви държавният глава. Необходимо е да актуализираме правно-нормативната база, добави Радев.

Нашият апел към правителствата на двете страни е за създаването на съвместна комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която да зададе една стабилна институционална рамка за по-добра координация и взаимодействие между икономиките и бизнес средите, каза още президентът.

Споделяме също така мнението, че е особено перспективно нашето сътрудничество в областта на отбранителната индустрия, на сигурността, включително на военно-техническото и военно-медицинското образование. За да се случи всичко това, е необходимо да създадем по-добри условия за хората и бизнесите от двете страни, за да могат да комуникират регулярно. Затова нашето очакване е да се възстанови пряката въздушна линия между Бейрут и София, каза още Румен Радев.

В най-тежките времена на гражданската война в Ливан авиокомпания „Балкан“ не преустанови своите полети до Бейрут. Нашето посолство не се изтегли, както направиха много други държави, а продължи да оперира в Бейрут. Това показва значението, което двете страни отдаваме на нашето приятелство и партньорство, отбеляза президентът.

Изразих подкрепата си за усилията, които полага Ливан за стабилизация, сигурност и мир. Подкрепяме и диалога между ЕС и Ливан. България също ще окаже своята подкрепа в светлината на предстоящия от осем години за първи път Съвет по асоцииране ЕС – Ливан, каза още Румен Радев.

Тази визита е израз на споделеното ни желание да активизираме диалога на високо политическо ниво и традиционно приятелските отношения между нашите страни и народи, посочи Радев.

Жозеф Аун беше избран за президент от ливанския парламент на 9 януари, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес тогава. Избирането на Аун за държавен глава на Ливан сложи край на продължил повече от две години вакуум - президентският пост беше вакантен от октомври 2022 г., отбелязва БТА.

