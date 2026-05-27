Радев: България първо да гарантира стандарта на живот в България и после да отделя за Украйна

Макрон първи оцени целесъобразността на идеята българите да бъдат вписани в македонската конституция. Вярвам, че днес ще си подсигурим подкрепата на Франция, така че това да се изпълнява. Това заяви премиерът Румен Радев по време на посещение във Франция, където предстои да се срещне с Еманюел Макрон, цитира Блиц.

"За да имаме стратегически автономии, трябва да имаме и суверенитет. В много области интересите ни съвпадат, ще търсим подкрепата на Франция за критични дискусии", каза той.

Радев коментира и войната в Украйна:

"България и досега е оказвала подкрепа на Украйна, но трябва да бъдем много внимателни що се отнася до военната подкрепа. България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани и след това може да отделя средства за такива неща.

Според него има достатъчно европейски политици, които имат подготовка да преговарят с Русия, най-важното е такива преговори да има, заради ескалацията във войната.

Той смята, че трябва да се избегне ядрената ескалация.

"Утре продължавам със среща с Рюте, с когото ще обсъдим предизвикателствата пред Европа и НАТО. После ще се срещна и с президента на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Коща.

Искаме справедлив европейски бюджет, справедлива кохезионна политика, да има реална икономическа подкрепа за България, каквато заслужаваме и особено внимание искам да се обърне на Фонда за конкурентноспособност. Разбира се, една трезва рационална политика по отношение на нашите граждани, защото ме вълнува най-много това.

Трябва да знаем какво се случва в Европа и около нас. Мога да ви уверя, че водя разговорите с една ясна цел - защита на българския интерес, така че България да отстоява интересите си, но и да допринася", сподели премиерът.

