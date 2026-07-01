Радев: Без повече сляпо плащане по фактури и фиктивни протоколи, всеки ремонт ще се проверява щателно

Булфото

Военните самолети и цистерни на САЩ напуснаха летище "Васил Левски", което минимизира риска от потенциални заплахи в непосредствена близост до българската столица.

Това каза премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на Министерски съвет, предаде БГНЕС.

На проведената вчера среща с представители на "Литаско" постигнахме критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. В края на м.г. фирмата наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании, което доведе до значителни трудности за работата на рафинерията - тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам последваха технологични затруднения, намаляване на обема на производство, повишаване на себестойността и бързо износване на инсталациите. И това постави пред риск самото бъдеще на "Лукойл Нефтохим". Вчера запорът беше вдигнат, и рафинерията ще работи нормално, което е критично важно и за българската национална сигурност, обобщи Румен Радев.

Продължаваме да работим и за икономически ръст, но не само със стимулиране на вътрешното потребление, и то със заеми и раздаване на пари както досега, а с агресивно привличане на инвестиции, стимулиране на експорта, с подкрепа за българския бизнес, подобряване на инвестиционната среда, и др., обясни премиерът.

Вчера проведохме първото заседание на Инвестиционния съвет, и установихме, че моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен обществен ресурс, и отдалечава развитието на съвременна инфраструктура у нас някъде към неясното светло бъдеще. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на европейските практики, които да позволят включването на частния капитал, а това по опита от множество страни ще доведе до драстичен спад на корупцията, повишаване на качеството, и ще позволи на държавата да си концентрира възможностите в други области - образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност.

Очаквам МРРБ да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежа на пътища. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи, и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, добави премиерът.

И като говорим за корупция, от днес в МС има денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Данните са обявени на сайта на МС, завърши премиерът.

Редактор "Екип на Петел",

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