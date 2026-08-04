Радев: Борбата с производството и разпространението на наркотици ще остане сред приоритетите на правителството

Снимка: Булфото

Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. Това написа министър-председателят Румен Радев в публикация във фейсбук.

Премиерът поздравява Министерството на вътрешните работи за разкриването на лаборатория за производство на фентанил в България. По думите му употребата на фентанил води до висока смъртност и представлява сериозна опасност за обществото, особено за младите хора.

По-рано днес Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разби лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна. Тя се намира в столичния квартал "Филиповци", потвърдиха за БТА от дирекцията. По-късно на брифинг изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че трима души са задържани, след като са се опитали да се оттеглят с кола. Те са криминално проявени, на възраст между 42 години и 53 години, познати са на полицията във връзка с наркотици. При действията на полицията в страната са задържани още четирима души, каза Николов.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че основните производители са задържани, като предстои повдигане на обвинения и още арести.

Редактор "Екип на Петел",

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