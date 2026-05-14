Радев: Държавата няма да се меси на пазара, но е длъжна да гарантира регулации и контролни механизми

Продължаващият ръст на цените и намаляващата покупателна способност се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква навременни и адекватни мерки. Цените на храните зависят от много фактори, цени на енергоносители, торове, ток, застраховки и други, на които няма как да влияем и те не са обект на днешната дискусия. Но на нас ни е ясно, че цените на храните зависят и от редица национални фактори, като условията за развитие на родно производство, структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличие на нелоялни търговски практики. Това заяви премиерът Румен Радев по време на дискусията със синдикати, работодатели, бизнес и браншови организации за високите цени у нас, предаде БГНЕС.

Това ще е обект на нашата дискусия днес, добави Радев. Адресирайки тези национални фактори, в НС вече са внесени важни законопроекти по тази тема. По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и условия, ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, в нашия случай с акцент защита на българския потребител и производител, и ясни отношения между всички в тази верига, производител – търговец -потребител, уточни Радев.

Ние като нормална демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. Ясно е, че каквото и да правим стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Докладите от КЗК и от МЗХ са силно тревожни. Ако продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на време е те да изчезнат напълно от българската трапеза, това е голям проблем, каза още Радев.

