Радев: Искам да ви се извиня за Бюджет 2026

Снимка Булфото

Президентът Румен Радев коментира Бюджет 2026 на церемонията по награждаване в конкурса "Мениджър на годината".

"Начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджета", заяви той, цитиран от България он ер.

"Макар че президентската институция е встрани от законодателната и изпълнителната власт и не участва в изготвянето на бюджета, по Конституция все още президентът представлява България в международните отношения, тоест средата, в която вие оперирате", изтъкна Радев.

Вярвам, че въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква българският бизнес днес, ние ще продължим като страна да произвеждаме повече и по-качествено, да изнасяме повече, защото това е важно - да бъдем по-иновативни и по-производителни, да бъдем по-устойчиви и конкурентоспособни, продължи Радев

Според него успехът следва онези общества, които се борят за демокрация, а когато я постигнат, не допускат тя да се изроди в олигархия, предаде БТА.

Успехът е там, където държавата е партньор на бизнеса, където публичният ресурс е впрегнат за развитие на човешкия капитал и научно-техническия прогрес, а не за бетониране на властта. Където правилата са за всички, а особено актуално днес - частната собственост и инвестициите са защитени. Там, където обществата са се преборили за свобода и справедливост, които са задължително условие за устойчив икономически растеж, коментира държавният глава.

