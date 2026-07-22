Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

кадър: Фейсбук, МС

Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Той подчерта, че разполагането на самолети цистерни на летище „Безмер“ е единствено за логистични мисии по дозареждане във въздуха извън българското въздушно пространство.

Радев коментира, че правителството е информирало обществеността за искането на съюзниците ни за разполагането на самолетите и е внесло въпроса за разглеждане в Народното събрание. По думите му по този начин народните представители ще се произнесат по темата, предаде БТА.

Парламентът ще обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати (САЩ), които ще осигуряват подкрепа за операции на САЩ в Близкия изток. Това решиха депутатите в началото на пленарното заседание по предложение на „Прогресивна България“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!