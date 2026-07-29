Радев: Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства работата им

кадър: МС

Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежа, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното – колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят даде пример със случая от началото на месеца, когато полицията арестува служители на ВиК – Бургас. По думите му, делото в момента „виси“ и е „почти смачкано“, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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