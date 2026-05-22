Радев: Крайно време е Европа да започне да работи, изхождайки от позицията на здравия разум

Кадър Фб, Румен Радев

Премиерът Румен Радев коментира необходимостта от реформи в съдебната система и подчерта значението на промени във Висшия съдебен съвет и прокуратурата, като постави акцент върху ролята на Народното събрание в този процес.

Той коментира твърденията на опозицията, че решенията на управляващите целят да я заглушат: „Ни най-малко аз не споделям тези притеснения, но все пак народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук и това не е работа на изпълнителната власт.“, цитира БТв.

На въпрос как ще бйде проверено дали Петьо Еврото е имал влияние над назначаването на Теодора Георгиева, премиерът заяви: „Този въпрос е много сложен. За съжаление досега нищо не се направи по него и по Пепи Еврото и при Мартин Божанов-Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по Закона за съдебната власт“.

Той заяви: „Проне един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов независим обективен главен прокурор“.

Радев допълни, че ключови са правилата за избор на членовете на ВСС: „Процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет трябва да бъдат много внимателно прецезирани, така че да имаме един независим ВСС, както и нов независим обективен главен прокурор“.

Премиерът каза още, че ще поздрави Борислав Сарафов, ако се оттегли от поста си: „Разбира се, че ще го поздравя“.

По отношение на институционалния баланс той подчерта: „Имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост, но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране“.

Премиерът заяви, че основната отговорност е на парламента: „Много е важно какво ще приемат нашите народни представители като Закон за съдебната власт. Много е важно процедурите. И от там нататък ние да тръгнем и да работим по тези правила“.

Радев коментира и продължителността на заеманата длъжност от Борислав Сарафов: „Трябва да отчетем колко време стоя на поста извън регламентираното. Той превиши значителното време, което се полагаше по закон“.

Той засегна и темата за освобождаването под гаранция на Петьо Еврото: „Това не е един случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Навсякъде има остър дефицит от справедливост“.

„Европа има нужда от една солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Крайно време е Европа да започне да работи, изхождайки от позицията на здравия разум“, заяви премиерът по повод потенциални евроскептични убеждения на организаторите на „Евровизя“ 2027.

„Ние ще извършим детайлен анализ преди да предприемем мерки. Не може и няма да има механично съкращение в държавната администрация“, каза още Радев.

„Ще има детайлна проверка как са извършени полетите. Да е ясно за дестинациите, за съответните самолети, за разходите и най-вече как се плаща“, заяви премиерът по повод думите на Иван Демерджиев, че МВР започва разследване срещу Делян Пеевски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!