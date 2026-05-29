Радев: Мини "Марица изток" и ТЕЦ "Марица-Изток 2" ще работят още 12 години

Мини "Марица изток" и държавният ТЕЦ "Марица-Изток 2" ще работят още 12 години, заяви премиерът Румен Радев. Темата за постепенния отказ от въглищна енергетика е коментирана при вчерашното му посещение в Брюксел:

"Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток 2" остават да функционират до 2038 г., но ние успяхме да убедим Комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори, и да гарантираме един плавен процес на рекултивация и трансформация", посочи премиерът, цитиран от БНР.

Радев добави, че България може да разчита на значително финансиране по европейския План за справедлив преход към енергетика без въглеродни емисии. Премиерът ще проведе среща с кметовете на трите въглищни региона - Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Премиерът обяви още, че през следващата седмица на посещение в България се очаква гръцкият му колега Кириакос Мицотакис. Двамата ще обсъдят мащабните трансгранични инфраструктурни проекти между Гърция, България и Румъния:

"Договорихме лично с председателя на европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени. Така че следващата седмица очаквам да пристигне тук премиерът на Гърция Кирякос Мицутакис, с когото ще обсъдим подобни въпроси. Чакаме и нашата съседка Румъния да излъчи министър-председател, с който да продължим тези разговори".

По плана за справедлив преход - друг европейски финансов механизъм, страната ни също може да разчита на значително финансиране, добави Радев.

