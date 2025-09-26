Радев: Министрите се разбягват като пилци като ме видят - по нареждане на Борисов

Булфото

Какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че допусна през годините допусна да стане страшно зависим от г-н Пеевски? Не само политически. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти в коментар на лидера на ГЕРБ, че се държи като политически лидер, а не като президент.

"Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството. От първия му ден протегнах ръка към кабинета. И писмено, и устно съм се свързвал с премиера. Организирах днес кръгла маса с бизнеса и образователните институции - как да градим бъдеще за България с нови технологии. Да привличаме заедно инвестиции. Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват където съм и аз. Разбягват се като пилци като ме видят. А аз им свърших работата в Япония - сключих декларация за стратегическо партньорство", каза още Радев, цитиран от Нова телевизия.

Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат". "Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.

