Радев: Може да станем свидетели на тактически ядрен удар

Пиксабей

Премиерът Румен Радев е разтревожен от разрастването на териториалния обхват на войната между Украйна и Русия. Може да станем свидетели на тактически ядрен удар, опасява се той, предаде Нюз.бг.

"Видяхте ли подписа на министър Петрова?" - този въпрос отправи към медиите в парламента Радев по темата с декларацията за подкрепа на коалицията на желаещите.

"Няма да видите такъв подпис", обеща той. По думите му външният министър Велислава Петрова е била в Украйна, за да продължи двустранните отношения с президента Зеленски.

"Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна", поясни Радев. Попитан защо страната ни фигурира в декларацията, той отговори: "Питайте домакините".

Украйна иска внос на огромни количества газ и вижда голям потенциал в България да изпълни тази цел, стана ясно от думите му.

България няма и не предоставя оръжия за Украйна, категоричен бе премиерът Румен Радев. По думите му Зеленски три пъти настойчиво го поканил, но той нямал възможност да присъства и затова изпратил Велислава Петрова. За Бюджет 2026 Румен Радев обясни, че той показва цялата истина за финансите на държавата

Трябва да се изчистят старите разходи, смята той.

И през 2027 г. ще продължи изплащането на стари договори, но властта ще се справи, обеща Радев.

Няма да се замразяват пенсии, обеща още Румен Радев. Премиерът защити номинацията на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Турция не е искала нищо от нас за замразяването на договора с "Боташ", стана ясно още от думите му - ние сме поискали това от Турция. Договорено е поевтиняване на преноса на газ и това скоро ще се усети, според него. Заложен е механизъм за изчистване на дълга към турската компания, стана ясно от коментара му. По думите му сега се създават още по-добри условия на газовия пазар.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!