реклама

Радев: Може да станем свидетели на тактически ядрен удар

17.07.2026 / 12:22 9

Пиксабей

Премиерът Румен Радев е разтревожен от разрастването на териториалния обхват на войната между Украйна и Русия. Може да станем свидетели на тактически ядрен удар, опасява се той, предаде Нюз.бг.

"Видяхте ли подписа на министър Петрова?" - този въпрос отправи към медиите в парламента Радев по темата с декларацията за подкрепа на коалицията на желаещите.

"Няма да видите такъв подпис", обеща той. По думите му външният министър Велислава Петрова е била в Украйна, за да продължи двустранните отношения с президента Зеленски.

"Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна", поясни Радев. Попитан защо страната ни фигурира в декларацията, той отговори: "Питайте домакините".

Украйна иска внос на огромни количества газ и вижда голям потенциал в България да изпълни тази цел, стана ясно от думите му.

България няма и не предоставя оръжия за Украйна, категоричен бе премиерът Румен Радев. По думите му Зеленски три пъти настойчиво го поканил, но той нямал възможност да присъства и затова изпратил Велислава Петрова. За Бюджет 2026 Румен Радев обясни, че той показва цялата истина за финансите на държавата

Трябва да се изчистят старите разходи, смята той.

И през 2027 г. ще продължи изплащането на стари договори, но властта ще се справи, обеща Радев.

Няма да се замразяват пенсии, обеща още Румен Радев. Премиерът защити номинацията на Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Турция не е искала нищо от нас за замразяването на договора с "Боташ", стана ясно още от думите му - ние сме поискали това от Турция. Договорено е поевтиняване на преноса на газ и това скоро ще се усети, според него. Заложен е механизъм за изчистване на дълга към турската компания, стана ясно от коментара му. По думите му сега се създават още по-добри условия на газовия пазар.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
1
Серж (преди 15 минути)
Рейтинг: 245161 | Одобрение: 49756
Както духна и при Чернобил...И целия радиоактивен облак мина през нас...Само дето няма да сме на манифестация....
0
1
robotron2000 (преди 15 минути)
Рейтинг: 62197 | Одобрение: 1082
ще стане зомби апокалипсис, вадя пушкалото и ги почвам всички зомбита наред! 
3
1
kris (преди 24 минути)
Рейтинг: 636172 | Одобрение: 125457
Тенеке, като експерт по вятъра да те попитам : Какво ще стане, ако вятърът духа към нас....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
5
robotron2000 (преди 29 минути)
Рейтинг: 62197 | Одобрение: 1082
проблемът е че там ветърат духа към масква! евентуален ядрен удар ще закара чернобилската руда в москвето!  На много близко разстояния са за ядрени удари. трябва да разчитат на мужиците готови да умрат за путя и на "вървящата по план" операция! 
4
1
kris (преди 32 минути)
Рейтинг: 636172 | Одобрение: 125457
Горане, какъв СИ ти е влязъл в празната кратуна....С този коментар пак изплиска легена.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
6
Горан (преди 40 минути)
Рейтинг: 16327 | Одобрение: -5953
компетентните идиоти под мене а питахте ли дригаря СИ дали ще разреши такива ядрени удари, русия беше фактор до преди десетина година но любимото ви джидже я превърна в парий и не могат без разрешение да направят нищо
да ама не
5
3
kris (преди 44 минути)
Рейтинг: 636172 | Одобрение: 125457
Бях го писал преди години, но вие двамата явно не сте го прочели.....Путин още преди войната в Окрайна беше заявил, че ще прибегне до ядрени удари, ако съществуването на Русия е застрашено и това време наближава с ударите на ВСУ по енергийната инфрастуктура....Киев и Одеса ще изчезнат и ще остане Лвов като столица на нищожна площ до Полша.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
5
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 135258 | Одобрение: 9518
Ауууу, разтревожил се и се опасявал от ядрен удар! "Попитан защо страната ни фигурира в декларацията, той отговори: "Питайте домакините"". Компетентен отговор на отговорен държавник!! Зеления много го канил, па той все зает, пратил тая пача! Къде ще ни докара, не знам!!!
1
5
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 231766 | Одобрение: -2114
Свидетели или съчастници ,а Радевой? Вова ли ти го каза? Пък ние отдавна знаем защо Запорожка АЕЦ е в ръцете на Z...Така че ядреният удар е в ход.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама