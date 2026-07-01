Радев: Напускането на американските самолети минимизира риска от потенциални атаки в близост до София

снимка: МС

Както обещахме, военните самолети цистерни напуснаха летището в София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

До момента четири американски самолета са излетели от Летище „Васил Левски“ в София, до понеделник поетапно ще отлетят всички, съобщиха от Министерството на отбраната в събота, предаде БТА.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни т.г. на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

В края на февруари служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза на изслушване в парламента, че на 25 февруари на Летище „Васил Левски“ са разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker – бел. ред.), като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 самолета.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!