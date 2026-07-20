Радев: Навлизаме в неустойчив и конфликтен преход към многополюсен свят

снимка: МС

„Навлизаме стремително в неустойчив и конфликтен преход към многополюсен свят. Свят, в който интересите вече не се крият зад ценности и в който съществуващите правила и системи рухват, преди на тяхно място да бъдат изградени нови. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който взе участие в официалното откриване на Годишната конференция с извънредните и пълномощните посланици и постоянните представители на Република България.

Премиерът подчерта, че международният дневен ред се доминира все повече от САЩ, Китай и Русия и очевидно предстоят още редица сблъсъци – военни, икономически и технологични – за донаместване на сферите на влияние. „За съжаление, тъкмо страните, които най-силно се придържат към принципите на международното право, на демокрацията и отворената пазарна икономика, към стремежа за климатична неутралност и зелено бъдеще – тези страни са най-силно засегнати от новите геополитически разломи“, посочи Румен Радев.

По думите на министър-председателя, в новата геополитическа среда съюзниците и партньорите все повече поставят във фокуса на своите национални интереси въпросите, свързани с гарантирането на сигурността, суровинната и енергийната обезпеченост и достъпа до съвременните пазари. „В цялата тази изключително сложна геополитическа и регионална обстановка именно българската дипломация е призвана да намира решения, да формулира позиции, да ги отстоява в различни формати и в съюзите, в които членуваме“, заяви премиерът. Румен Радев подчерта необходимостта България да има ясна визия и приоритети, които да бъдат изработвани в страната и приемани с консенсус между институциите, както и стабилна и гъвкава стратегия за тяхното постигане. За целта са необходими и силни институции, ясни механизми и най-вече професионален, подготвен и мотивиран личен състав на българската дипломатическа служба.

Министър-председателят отбеляза и че нарастващите предизвикателства поставят все по-високи изисквания пред дипломатическата служба при изпълнението на основната задача на външната политика, определена от Конституцията – гарантирането на националната сигурност на България. Затова Румен Радев призова българската дипломация активно да участва във всички международни формати, насочени към прекратяване на огъня и постигане на мир в конфликтите около България, на първо място в Украйна.

„Това изисква активната роля на българската дипломация, която открито да изразява нашия национален интерес за прекратяване на огъня и за постигане на мир“, заяви премиерът. Министър-председателят посочи, че защитата на националния интерес трябва да бъде водещ принцип във всички действия на българската дипломация и акцентира върху необходимостта България да използва геополитическото си положение и като стратегическо предимство за обществено-икономическото развитие на страната. По думите му България има възможност да се превърне в регионален център на транспортна, енергийна и дигитална свързаност между региони и континенти, като развива икономика с по-висока добавена стойност, привлича инвестиции и създава нови възможности.

Сред задачите на българската дипломация премиерът открои и подкрепата за трансформацията на икономическия модел на страната чрез привличане на инвестиции, развитие на високотехнологични производства и насърчаване на износа. „Това е в основата на нашата управленска програма и ще бъде заложено и в бюджета за 2027 г.“, заяви Румен Радев.

Дипломацията изисква и стриктно спазване на законите на България, подчерта още премиерът във връзка с изпратената от САЩ нота за разполагане на американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер“. Премиерът припомни, че през месец февруари тази година на летище „Васил Левски“-София се базираха самолети-цистерни от американските военновъздушни сили. „Тогавашното правителство на Пеевски–Борисов каза „да“ за тяхното разполагане преди да са го питали. Излъга за характера на това базиране и се опита да го скрие от обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, за големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. Нещо повече – правителството на Пеевски–Борисов заобиколи българския парламент, който трябваше да вземе решение за това базиране“, заяви премиерът.

Радев посочи, че впоследствие служебният кабинет „Гюров“ е удължил с решение на Министерския съвет престоя на самолетите, а към края на май от американска страна е било поискано и настоящото правителство да го удължи за чувствително по-дълъг период.

„Проблемът беше, че военните самолети бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища – „Безмер“ или „Граф Игнатиево“, но те отказаха. Затова съкратихме периода на разполагането до 30 юни, за да им дадем възможност да планират своята мисия и намерят нова локация за базиране, като те си тръгнаха в края на юни“, посочи Румен Радев.

Министър-председателят заяви, че на 17 юли България е получила нота от САЩ с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на летище „Безмер“ за подкрепа на операциите в региона на Близкия изток, а искането се основава на Споразумението за сътрудничество в сферата на отбраната, подписано през 2006 г. между България и САЩ, по силата на което летище„Безмер“ е съоръжение за съвместно използване.

Премиерът Радев подчерта, че до момента разрешение за разполагането на самолетите не е дадено, тъй като съгласно българското законодателство такова решение трябва да бъде взето от Народното събрание. „Така че днес в изпълнение на поетите задължения по Споразумението от 2006 г. с Решение на Министерския съвет ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“. Това е част от дипломацията, която трябва да води България в изпълнение на международните договори, като при всяко решение следва да се отчитат както интересите на нашите съюзници, така и нашия национален интерес“, заяви още министър-председателят.

Редактор "Екип на Петел",

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