Радев: Никаква милост към нарушителите по пътищата, МВР да прилага драконовски мерки

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Никаква милост към нарушителите, които застрашават живота и здравето на българските граждани. Трябва да се поучим от държавите с успешен опит и да започнем с драконовски мерки и ще ги очаквам от вас. Това каза министър-председателят Румен Радев на среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност по повод на катастрофата край "Челопечене". При инцидента с две леки коли и автобус на градския транспорт четирима души загубиха живота си.

Министерството на вътрешните работи (МВР), с цялата репресивна сила на държавата, да започне да пресича хулиганските прояви по пътищата, призова Радев, цитиран от БТА. Той очаква да бъде прилагана цялата строгост на закона, а МВР с общините, с местните власти и останалите инстуции да защитят здравето и живота на невинните граждани и участници в движението.

Румен Радев очаква институциите да предложат мерки, които да намалят пътния травматизъм и да гарантират по-голяма безопасност.

Радев каза още, че наказанията стават по-големи, глобите растат, но ефектът не идва в такава степен в каквато искаме да го видим, защото това е сложен процес. Когато имаме закъсняло правораздаване и регистриране, нещата започват да изглеждат разочароващо за обществото, коментира премиерът. По думите му, ако няма навременност, точно установяване, ако нарушителите не получават възмездие, всичко губи смисъл.

Ежедневно десетки, стотици прояви на хулиганство остават неразкрити, недоказани и ненаказани. Ще разчитам да се направи така, че да започнем от там, заяви премиерът Радев. Според него МВР знае местата на гонките и т.нар. дрифтове, както и за лицата, които ги извършват.

Министър-председателят поиска картографиране на местата на гонките в цялата страна, където джигити и хулигани тормозят останалите граждани и застрашават живота им. Очаквам да започнем от тук, заяви още премиерът.

Срещата на Румен Радев с представителите на институциите продължава и към момента. Присъстват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и кметът на Столичната община Васил Терзиев.

Редактор "Екип на Петел",

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