Радев: Нито едно евро, нито цент, няма да бъдат отнети от българския пенсионер

снимка: МС

Нито едно евро, нито един цент, няма да бъдат отнети от българския пенсионер, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

"От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите", каза Радев. Той увери, че "нищо от това не е вярно". По думите му предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да си тръгне е източила хазната, така че ракети няма да се купуват. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че не е тема, обясни премиерът, цитиран от БТА.

Румен Радев също така гарантира, че пенсии няма да се намаляват. Напротив ще бъдат увеличени до пълния размер на т.нар. швейцарско правило. "Политици, които докараха пенсионерите и хиляди

работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери", каза премиерът. Той информира, след заседанието вицепремиерът Гълъб Донев ще запознае журналистите "с нерадостната реалност - финансите". Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж, допълни министър-председателят.

Той съобщи, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове на държавни дружества и то на загуба. Министър-председателят увери, че правителството е започнало "затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията".

Редактор "Екип на Петел",

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