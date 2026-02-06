Радев: Ограничаването на възможностите българите зад граница да гласуват е ограничаване на демократични права

Снимка: Булфото

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права. Това написа Румен Радев във фейсбук страницата си във връзка с приетите вчера от парламента промени в Изборния кодекс.

"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", пише още той.

Припомняме, че депутатите приеха на второ четене промяна в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз, могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулски представителства в съответната страна.

