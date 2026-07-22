Радев: От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение

Булфото

Премиерът Румен Радев каза от трибуната на НС, че българските граждани са спрели да вярват на политиците, заради "безобразните лъжи".

"За съжаление днес отново се наслушахме на какви ли не лъжи. Ангажирал съм се пред българските граждани да говоря истината и да вземам решения, които са в националния интерес. Първата голяма лъжа - престоят на американските самолети на летището в София", каза премиерът, цитиран от "Дарик".

"На всички беше ясно от ден първи, че тези самолети са тук не за учение, ако искате да продължите да казвате, че това е лъжа, тя бе разобличена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който на 14 май благодари на България, сподели, че сте казали "Да" преди да ви питат - унизително за България", каза той и припомни думите на Рубио, който тогава е казал, че България е "помогнала" на операцията на Близкия Изток. "Надявам се няма да го обвините и него, че и той лъже", допълни Радев.

Премиерът обясни, че американските самолети трябва да напуснат гражданското летище в София и допълни, че никъде в Европа няма самолети, които да се базират на гражданско летище между гражданските и пътническите самолети, в непосредствена близост до хиляди хора денонощно. По думите му те прелитат през центъра на София. "Това, което вие допуснахте - ние премахнахме", каза премиерът.

"Предложихме на нашите съюзници да напуснат летището в София и да отидат на летище "Безмер" или Граф Игнатиево, те отказаха, затова и ние съкратихме престоя, дадохме им 1 месец срок, за да може те да препланират своите действия, това не е толкова елементарно, така че това, което правим днес е единствено следване на истината. Нотата, която получихме е от политико-военен характер. Не съм се крил да хвърля отговорността тук в парламента. Законът ни задължава решението да бъде взето от НС", обясни премиерът.

"Нямате абсолютно никакви основания за претенции, че правителството се крие зад парламента", категоричен бе той. По думите на премиера правителството изпълнява закона. Той опроверга твърденията, че води "двойнствена политика". "Това, че едно говоря тук, а друго навън, категорично не е вярно. Това, което казвам навън и това, което казвам тук е едно и също. Позицията на нашето правителство за войната в Украйна е дипломация, преговори и неналиване на повече оръжия и повече пари", каза Радев.

Редактор "Екип на Петел",

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