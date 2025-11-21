Радев: Подкрепям протестиращите, Пеевски и Борисов демонтират държавата, погазиха правата на българите

Снимка: Булфото

Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите, каза президентът Румен Радев пред журналисти в Националния дворец на културата (НДК) за предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.

На 23 май държавният глава Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението, припомня БТА.

Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта, посочи Радев и допълни, че те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България.

„Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората“, коментира държавният глава.

На въпрос ще свали ли доверието си от кабинета президентът отговори: „Това, което казах, според вас накъде отива?“. Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То даже вече не е задкулисно, то е явно, добави Румен Радев.

Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен „Фалкон“, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне, заяви президентът относно предложението на „ДПС – Ново начало“ да бъде закрит Държавният авиационен оператор. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата. Засега съм чул техните намерения. Ще видим до какви действия ще доведат, каза още Румен Радев.

