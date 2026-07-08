Радев: Помощта за Украйна ще е в рамките на възможностите ни, без това да влияе на социалните разходи

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България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това да се отразява на социалните разходи. За целта обаче трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев преди началото на срещата на върха на НАТО в Турция.

"Редица български правителства оказваха системна и всестранна помощ на Украйна - както финансова и военна, така и медицинска и хуманитарна. Същевременно обаче политиците, които най-активно обещаваха финансова подкрепа за Киев, направиха твърде малко за развитието на родната икономика и за осигуряването на средства в държавния бюджет", каза още Радев, цитиран от "Фокус".

Премиерът поясни, че срещата на върха се провежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските държави да засилят своя принос в общите отбранителни способности на НАТО.

"Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и Близкия изток, ясно показват на европейските страни, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност, която изисква системни усилия. Специално за България - чрез укрепването на собствения си отбранителен капацитет страната ни се превръща във важен фактор за стабилност в критичния и стратегически регион на Черно море", обясни той.

Премиерът подчерта, че България съсредоточава усилията си за изграждане на собствени отбранителни способности и наука.

Относно постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана, той подчерта, че това означава както развиване на класическите военни способности, така и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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