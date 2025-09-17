Радев: Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат

Булфото

Президентът Румен Радев заяви, че прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат.

"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демностративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление самоувереността и самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство може да бъде измама, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията, извън парламента. А българите обедняват и все повече усещат липсата на справедливост, негодуванието расте", посочи Радев, цитиран от "Дарик".

Президентът коментира и други теми. Той заяви, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов трябва да му е благодарен. "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (главният изпълнителен директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папергер - б.р.) в България и го убедих да инвестира тук, защото страната ни предлага прекрасни възможности за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция. Отговорността е на изпълнителната власт", допълни Румен Радев. По-рано днес Борисов заяви, че президентът цели да "сплаши" "Райнметал" и да провали инвестицията с тях.

