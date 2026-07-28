Радев: С Ислямска република Иран имаме дългогодишни отношения на сътрудничество, доверие и приятелство

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Пред репортери министър-председателят Румен Радев каза, че не знае кога трябва да кацнат американските самолети цистерни в „Безмер“, но увери, че правителството е създала цялата необходима организация.

Премиерът напомни, че ако не беше техният кабинет, тези самолети още щяха да се намират на Летище София, 15 на брой, до октомври.

На въпрос доколко сериозно приема правителството вчерашното предупреждение от Иран, Радев отговори, че с Ислямската република имаме „дългогодишно установени отношения на сътрудничество на взаимно доверие и приятелство“.

„Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, който ще пристигнат на наша територия, не са за бойни мисии. И аз не смятам, че ще имаме реално влошаване на отношенията, но все пак, ако не беше нашето правителство, в момента, в почти центъра на столицата, щяха да стоят 15 самолета цистерни. Отчитайте го този факт“, призова още един път премиерът.

Той допълни, че България и САЩ ще продължат да работят по въпроса за отпадането на американските визи и изрази оптимизъм, че „в скоро време ще намерим необходимото решение“.

Редактор "Екип на Петел",

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