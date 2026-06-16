Радев: СИГМА ще предотврати бъдещо овладяване на институции и обществени средства

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Министър-председателят Румен Радев представи Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА). Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху разходването на публични средства и обществените поръчки. Това обяви премиерът при представянето на новата дигитална платформа за проследяване на публичните разходи.

Според министър-председателя инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. „Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства“, заяви Радев, пише nova.bg.

Премиерът подчерта, че още в първия месец от работата на кабинета е направена важна крачка към изграждането на автоматизиран контролен механизъм.

По думите му Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е разработило платформа, която събира и обобщава големи обеми информация, свързана с обществените поръчки и разходването на публични средства. Системата позволява бързо проследяване на това къде отиват бюджетните средства, кои компании печелят поръчки и по какъв начин са избрани изпълнителите.

Новият инструмент ще предоставя информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. „Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници“, обясни премиерът.

Според него платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Румен Радев изрази увереност, че системата ще бъде полезна не само за държавната администрация, но и за бизнеса, медиите и контролните органи.

„Тази система ще осигури по-голяма прозрачност и ще даде на обществото достъп до важна информация за управлението на публичните средства“, посочи той. Премиерът определи проекта като важна стъпка към по-ефективен контрол върху държавните разходи и повишаване на доверието в институциите.

В събитието участва и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Редактор "Екип на Петел",

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