Радев: Съгласен съм с Борисов, че „Хемус“ ще струва двойно – първият път плащанията изтекоха в чували

Булфото

„Всички успехи в новата история на България се дължат на образования и посветения на каузата на просветата, независимостта и свободата български народ. Голямото предизвикателство пред обществото днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. Образование, което да развиваме както на основата на модерните технологии, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система.“

Това заяви президентът Румен Радев по повод първия учебен ден, предаде Новини.бг.

Той пожела здрава и успешна нова учебна година на учениците и учителите.

„Убеден съм, че това трябва да бъде неотменима задача на всяка държавна политика. Образованието трябва да дава знания, но и да възпитава в родолюбие и да изгражда достойни личности на България“, смята той.

Относно предстоящия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков”, държавният глава подчерта: „Не искам на този прекрасен български празник да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, нито с други злободневни теми.“

„Няма да коментирам и министерства, които се оплетоха с лъжи. Също и признанията на Борисов, че АМ „Хемус” ще ни струва двойно. Разбира се, съгласен съм с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували“, допълни Радев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!