Радев: След години на труден диалог се създават условия за рационални решения за цените на храните

Снимка: Министерски съвет

След години на труден диалог мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни, каза министър-председателят Румен Радев в началото на срещата в Министерския съвет с представители на търговските вериги, посветена на цените на хранителните продукти.

Премиерът посочи, че темата за цените на храните е от ключово значение за българските граждани и подчерта, че правителството разчита на диалог и добра воля за намиране на решения.

По думите му предложените от кабинета законодателни промени, които в момента се разглеждат в Народното събрание, са базирани на „най-добрите европейски практики“, като за пример бе посочено германското законодателство, отбелязва БТА.

„Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко“, каза Радев. Той уточни, че правителството не предлага административно определяне на цените, а по-голяма прозрачност по цялата верига на ценообразуване.

