Радев: Срещата между Тръмп и Путин възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти на въпрос за вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна.

Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите, посочи държавният глава. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии, отбеляза той, цитиран от БТА.

Тази вечер президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива. Честването е под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.

