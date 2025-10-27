Радев: Трябва да има ясна отговорност в управлението, за да се развива България като демократична държава

Снимка: Президентство

За да върви България уверено, да се развива като модерна, европейска, демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението, за мен това е ключово условие, каза президентът Румен Радев на среща с българската общност в Рияд, Саудитска Арабия.

Той отговаря на въпроси на сънародниците ни, предава БТА. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

Трябва да има ясно, открито лице на това управление, добави Румен Радев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!