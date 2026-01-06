Радев: Управляващите положиха неистови усилия да ограничат международните прояви на президентската институция

Снимка: Президентство

Управляващите положиха неистови усилия да ограничат международните правомощия и прояви на президентската институция като участието на срещата на върха на НАТО, сесията на Общото събрание на ООН и други формати, но днес не смеят нито да формулират, нито да заявят външната ни политика. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, помолен за коментар на ситуацията във Венецуела.

„На фона на голямата активност и желание да изразяват външната политика управляващите сега странно мълчат, а правителството по Конституция ръководи и осъществява външната политика“, подчерта държавният глава. По думите му ситуацията във Венецуела е пореден епизод от разграждането на познатия международен правов ред. „Натрупаха се прецеденти, които засилват риска пред всяка една страна за нейната сигурност, включително България и това означава да се грижим много повече за Българската армия, за собствените отбранителни способности и за силата и стратегическата тежест на съюзите, в които членуваме“, посочи Румен Радев и добави, че настоящият ред се разпада и сме свидетели на правото на силата, което носи редица рискове пред международната сигурност.

„Партиите са още в почивка, но възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група“, посочи Румен Радев, попитан кога ще бъде продължена конституционната процедура с връчването на първия мандат за съставяне на правителство.

Държавният глава припомни, че по време на консултациите с парламентарните групи, техните представители ясно са заявили, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но са поели ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес. „Силно се надявам да спазят този ангажимент, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези законодателни промени“, подчерта президентът. По думите му максимално намаляване на субективизма в броенето и отчитането на гласовете е възможно с въвеждането на 100% машинно гласуване с електронно отчитане на гласовете и ръчно преброяване на разписките, което да гарантира по-голямо доверие в изборния процес.

Румен Радев призова за масово гласуване при предсрочни парламентарни избори, за да се намали до минимум корпоративният, купеният и принудителният вот, съобщават от Президентството.

„С вицепрезидента Илияна Йотова сме избрани да обединяваме не партиите, а българските граждани срещу всеки опит техните права да бъдат нарушени“, подчерта Румен Радев и в отговор на критиките за разединение припомни категоричната победа на изборите за втори президентски мандат, която е показателна за мнението на хората.

В отговор на въпрос за появата на партия, която президентът да оглави, той отговори, че такава явно вече съществува, след като опонентите не спират да я спрягат. „По-належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет?“, добави държавният глава.

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова участваха в традиционния ритуал по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия.

