Радев: Управляващите признаха, че са манипулирали

Не искам да коментирам бюджета преди да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си.

Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи.

Това коментира за БНТ президентът Румен Радев, който присъства на заупокойната панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

