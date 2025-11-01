реклама

Радев: Управляващите признаха, че са манипулирали

01.11.2025 / 09:10 1

Снимка: Булфото

Не искам да коментирам бюджета преди да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си.

Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи.

Това коментира за БНТ президентът Румен Радев, който присъства на заупокойната панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

 

Коментари
robotron2000 (преди 19 минути)
Рейтинг: 52054 | Одобрение: 2009
мунчо маймунчо 

